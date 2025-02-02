Пастрняк с 3+1, Моррисси с дублем и вратарь «Торонто» Уолл с 45 сэйвами после 48 бросков «Эдмонтона» – звезды дня в НХЛ
Давид Пастрняк, Джош Моррисси и Джозеф Уолл – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Торонто» Джозеф Уолл, отразивший 45 из 48 бросков в матче с «Эдмонтоном» (4:3).
Вторая звезда – защитник «Виннипега» Джош Моррисси с дублем в ворота «Вашингтона» (5:4 ОТ). Его гол принес «Джетс» победу в овертайме.
Первая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 4 (3+1) очками в матче с «Рейнджерс» (6:3). Хет-трик стал для чеха 18-м за карьеру в лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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