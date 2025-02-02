Пастрняк с 3+1, Моррисси с дублем и вратарь «Торонто» Уолл с 45 сэйвами после 48 бросков «Эдмонтона» – звезды дня в НХЛ

Давид Пастрняк, Джош Моррисси и Джозеф Уолл – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Торонто» Джозеф Уолл , отразивший 45 из 48 бросков в матче с «Эдмонтоном» (4:3).

Вторая звезда – защитник «Виннипега » Джош Моррисси с дублем в ворота «Вашингтона» (5:4 ОТ). Его гол принес «Джетс» победу в овертайме.

Первая звезда – форвард «Бостона » Давид Пастрняк с 4 (3+1) очками в матче с «Рейнджерс» (6:3). Хет-трик стал для чеха 18-м за карьеру в лиге .