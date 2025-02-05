Мэттьюс сделал 3 передачи и заблокировал 4 броска в 600-м матче в НХЛ против «Калгари». Капитан «Торонто» набрал 692 очка в лиге

Остон Мэттьюс провел 600 матчей в НХЛ.

Капитан «Торонто » сделал три результативных передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари » (6:3).

Американец также набрал «плюс 1» за полезность, нанес три броска по воротам, заблокировал четыре броска соперника и провел на льду 21:47 (4:47 – в большинстве, 1:21 – в меньшинстве).

В 600 матчах в лиге 27-летний хоккеист отметился 692 (388+304) баллами за результативность.

В этом сезоне Остон Мэттьюс записал в свой актив 43 (20+23) балла в 38 матчах чемпионата.