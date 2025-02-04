«Гурьянов бежит как Макдэвид. На тренировках его не остановить – если разгоняется, то все». Защитник ЦСКА Патрихаев об одноклубнике
Защитник ЦСКА Иван Патрихаев сравнил Дениса Гурьянова с Коннором Макдэвидом.
В текущем Фонбет чемпионате КХЛ 27-летний Гурьянов набрал 25 (15+10) очков в 44 матчах при полезности «плюс 9».
«Гурьянов бежит, как Макдэвид. На тренировках его не остановить. Если он разгоняется, то все...
Руслан Исхаков – талант. Блестящие руки, отличное катание, светлая голова. Эти ребята очень сильно помогут в плей-офф за счет их индивидуальных действий.
В команде много ребят сейчас из НХЛ и АХЛ, поэтому в Кубке Гагарина будут показывать другую игру», – сказал защитник ЦСКА Иван Патрихаев.
Михайлов о нестабильности ЦСКА: «Задача борьбы за Кубок Гагарина не снимается. Вопросы надо задавать Воробьеву. Я пока ничего страшного не вижу»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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