«Гурьянов бежит как Макдэвид. На тренировках его не остановить – если разгоняется, то все». Защитник ЦСКА Патрихаев об одноклубнике

Защитник ЦСКА Иван Патрихаев сравнил Дениса Гурьянова с Коннором Макдэвидом.

В текущем Фонбет чемпионате КХЛ 27-летний Гурьянов набрал 25 (15+10) очков в 44 матчах при полезности «плюс 9».

«Гурьянов бежит, как Макдэвид . На тренировках его не остановить. Если он разгоняется, то все...

Руслан Исхаков – талант. Блестящие руки, отличное катание, светлая голова. Эти ребята очень сильно помогут в плей-офф за счет их индивидуальных действий.

В команде много ребят сейчас из НХЛ и АХЛ, поэтому в Кубке Гагарина будут показывать другую игру», – сказал защитник ЦСКА Иван Патрихаев .

Михайлов о нестабильности ЦСКА: «Задача борьбы за Кубок Гагарина не снимается. Вопросы надо задавать Воробьеву. Я пока ничего страшного не вижу»