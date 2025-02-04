Защитник минского «Динамо» Хэмилтон забил гол в свои ворота на отложенном штрафе «Сочи»
Защитник минского «Динамо» забил гол в свои ворота в матче с «Сочи».
Эпизод произошел в первом периоде игры Фонбет Чемпионата КХЛ после нарушения нападающего «Сочи» Дениса Венгрыжановского.
На отложенном штрафе у «Сочи» защитник «Динамо» Роберт Хэмилтон случайно отправил шайбу в пустые ворота минского клуба, когда пытался отдать передачу на Вадима Мороза.
Гол в итоге записали на Венгрыжановского.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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