Защитник минского «Динамо» Хэмилтон забил гол в свои ворота на отложенном штрафе «Сочи»

Защитник минского «Динамо» забил гол в свои ворота в матче с «Сочи».

Эпизод произошел в первом периоде игры Фонбет Чемпионата КХЛ после нарушения нападающего «Сочи» Дениса Венгрыжановского. На отложенном штрафе у «Сочи » защитник «Динамо » Роберт Хэмилтон случайно отправил шайбу в пустые ворота минского клуба, когда пытался отдать передачу на Вадима Мороза . Гол в итоге записали на Венгрыжановского.