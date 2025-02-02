Квартальнов о 4:5: «Вот эти «ой-ай», блин-нафиг уже никого не интересуют, в каждой игре у «Динамо» есть моменты, надо забить. Травмы, не травмы, у каждого свой ад! Это «Авангард» – большая команда!»

Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Авангарда» (4:5 Б).

«Наверное, мы опять будем говорить, что вратарь соперника хорошо сыграл, а он действительно сыграл хорошо, и «Авангард» оборонялся здорово, но нам с такими потугами… Тут надо забить, захотеть! Вот эти вот «ой-ай», блин-нафиг уже никого не интересуют от слова совсем. В каждой игре есть моменты, но вот так.

Травмированные, не травмированные…У каждого свой ад! Я много раз это говорю, идет долгий сезон. Этот вопрос даже не поднимался, они приехали в боевом составе. Это омский «Авангард» – очень серьезная, большая команда! Но и у нас люди должны понимать, где они находятся.

Сотишвили попал под ротацию, да. Я с ним разговаривал, дремать нельзя никогда. Сейчас мы еще Ковгореню вызовем. У нас такая команда, надо карабкаться, биться, это наша работа.

Конечно, очень тяжело иметь две недели паузы, когда лига играет. Но мы вошли, нам просто надо психологически по-другому себя вести с определенными командами, поменять определенные вещи», – сказал главный тренер минского «Динамо».