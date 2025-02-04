Кузнецов об Овечкине: «У него есть чутье. Все великие хоккеисты не играют по шайбе, а стараются предугадать, где она окажется»

Евгений Кузнецов высказался об игре своего бывшего партнера Александра Овечкина.

Форварды вместе выступали за «Вашингтон » с 2014 по 2024 годы.

«У него есть чутье. Оно подсказывает ему, где нужно оказаться на площадке, как открыться, как ускориться, а когда нужно остановиться.

Все великие хоккеисты не играют в хоккей по шайбе. Они стараются предугадать, где шайба окажется», – сказал нападающий СКА .

С 877 голами в 1462 играх за карьеру в регулярных чемпионатах 39-летний Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ , уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).