Ларионов о поражении от «Динамо»: «Может и есть какие-то причины, но не хочу, чтобы это было оправданием. Не все получалось у «Торпедо»

Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Динамо».

«Торпедо» уступило 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Соперник были посвежее. С нашей стороны не все получалось.

Может и есть какие-то причины, но не хочу, чтобы это было оправданием. Нам важно забыть этот матч как можно скорее, чтобы лучше сыграть с ЦСКА.

Гол на старте третьего периода повлиял на настроение команды. Это происходит не первый раз. Нелепый гол перечеркивает все надежды», – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .