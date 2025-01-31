Ларионов о поражении от «Динамо»: «Может и есть какие-то причины, но не хочу, чтобы это было оправданием. Не все получалось у «Торпедо»
Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Динамо».
«Торпедо» уступило 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Соперник были посвежее. С нашей стороны не все получалось.
Может и есть какие-то причины, но не хочу, чтобы это было оправданием. Нам важно забыть этот матч как можно скорее, чтобы лучше сыграть с ЦСКА.
Гол на старте третьего периода повлиял на настроение команды. Это происходит не первый раз. Нелепый гол перечеркивает все надежды», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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