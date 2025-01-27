Айкел, Стоун, Вильям Карлссон и Хилл вошли в 1-ю сборную «Вегаса» в XXI веке. Маршессо, Райлли Смит и Флери – во 2-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
Для «Голден Найтс», дебютировавших в лиге в сезоне-2017/18, это символические сборные за всю историю команды.
Первая команда «Вегаса»
Нападающие: Джек Айкел, Вильям Карлссон, Марк Стоун;
Защитники: Алекс Пьетранжело, Ши Теодор;
Вратарь: Эдин Хилл.
Вторая команда «Вегаса»
Нападающие: Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Чендлер Стивенсон;
Защитники: Алек Мартинес, Брэйден Макнэбб;
Вратарь: Марк-Андре Флери.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
В понедельник лига назовет символические сборные «Сан-Хосе».
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