Айкел, Стоун, Вильям Карлссон и Хилл вошли в 1-ю сборную «Вегаса» в XXI веке. Маршессо, Райлли Смит и Флери – во 2-ю

Джек Айкел, Марк Стоун и Вильям Карлссон вошли в 1-ю сборную «Вегаса» в XXI веке.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Для «Голден Найтс», дебютировавших в лиге в сезоне-2017/18, это символические сборные за всю историю команды.

Первая команда «Вегаса»

Нападающие: Джек Айкел , Вильям Карлссон , Марк Стоун ;

Защитники: Алекс Пьетранжело , Ши Теодор ;

Вратарь: Эдин Хилл.

Вторая команда «Вегаса»

Нападающие: Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Чендлер Стивенсон;

Защитники: Алек Мартинес, Брэйден Макнэбб;

Вратарь: Марк-Андре Флери.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

В понедельник лига назовет символические сборные «Сан-Хосе».