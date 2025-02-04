В сети появились лого для 3 вариантов названия клуба, которые «Юта» предложила болельщикам
Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли выложил в соцсеть картинку с тремя логотипами.
«Могу подтвердить, что это официальные логотипы, которые были представлены болельщикам в рамках выбора названия клуба», – написал он в соцсети.
Напомним, что болельщики нового клуба НХЛ выбирают из трех вариантов – Utah Hockey Club, Utah Mammoth («Мамонт») и Utal Outlaws («Разбойники»).
Последний вариант был введен вместо «Уосатч» (название горной цепи в Юте, при создании логотипа предполагалось сфокусироваться на образе «загадочного снежного существа») после первых консультаций.
В первом сезоне клуб выступает под названием Utah Hockey Club с леттерингом Utah («Юта») на форме вместо логотипа. При этом предполагается, что черно-бело-голубые цвета сохранятся и в дальнейшем.
Фото: соцсеть Фрэнка Серавалли.
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