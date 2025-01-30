«Юта» объявила о новом этапе голосования за название клуба. В шорт-лист вошли ХК, «Мамонт» и «Уосатч»

«Юта» объявила о новом этапе голосования за название клуба.

На домашнем матче против «Питтсбурга» болельщики могли выбрать один из трех вариантов. Голосование продолжится на играх против «Коламбуса», «Сент-Луиса» и «Филадельфии». Фанаты смогут проголосовать за название, логотип и фирменную символику.

Напомним, владелец клуба Райан Смит ранее сообщил, что команда будет носить джерси с надписью «Юта» в течение первого сезона в лиге, а в сезоне-2025/26 введет новое название и логотип.

Smith Entertainment Group уже провела серию опросов, чтобы выбрать название. Изначально в списке было 20 вариантов. Затем он был сокращен до 6 названий: Venom («Яд»), Blizzard («Метель»), Yeti («Йети»), Mammoth («Мамонт»), Hockey Club («Хоккейный клуб», ХК), Outlaws («Разбойники»). Варианты Yeti, Venom и Blizzard отклонило патентное ведомство США.

В шорт-лист нового этапа голосования вошли хоккейный клуб «Юта», «Юта Мамонт» и «Юта Уосатч».

«Хоккейный клуб «Юта» и «Юта Мамонт» были в списке вариантов в прошлом раунде. «Юта Уосатч» – новый вариант, созданный в честь идеи мифического снежного существа с ориентированным на Юту подходом, вдохновленным горным хребтом Уосатч», – говорится на сайте клуба.

Ранее появлялись сообщения о том, что на территории горного хребта Уосатч в штате Юта видели снежного человека.