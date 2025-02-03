Форвард СКА Короткий: «Глупо, что из‑за медиа про нас делают кричалки и освистывают. В спорте такого быть не должно – только в поддержку своей команды, а не обзывательства»
– На пресс‑конференции после игры со «Спартаком» Роман Ротенберг сказал, что вам очень досталось в силовой борьбе. Как сейчас себя чувствуете?
– КХЛ – лига более жесткая, чем МХЛ и ВХЛ.
Да, были неприятные силовые, но мне кажется, там максимум в первые секунды были неприятные ощущения, а потом все нормализовалось. Сейчас у меня все хорошо.
– Матчи со «Спартаком» имеют особую принципиальность, как относитесь к такой заряженности болельщиков на трибунах?
– Когда я выходил на лед «Мегаспорта», мне было смешно. Мы еще даже на раскатку выйти не успели, а нас уже освистывать стали. Глупо, что из‑за каких‑то медиа про нас кричалки делают и освистывают.
В спорте такого быть не должно, только кричалки в поддержку своей команды, а не обзывательства другого клуба, – сказал нападающий СКА Матвей Короткий.
Форвард СКА Короткий об Овечкине: «Его бросок повторить невозможно. Он уникален, один на весь мир. Кузя ничего такого не рассказывает, сам удивляется»
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