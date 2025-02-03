Демидов – новичок недели в КХЛ. Гусев стал лучшим форвардом, Чистяков – защитником, Фукале – лучший вратарь

Иван Демидов стал лучшим новичком недели в Фонбет чемпионате КХЛ.

19-летний форвард СКА в трех матчах одержал набрал 5 (3+2) очков при 19:13 в среднем на льду.

Лучшим защитником назван Семен Чистяков . У игрока «Авангарда» 4 (2+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 5».

Никита Гусев признан лучшим нападающим недели, у форварда «Динамо» 5 (3+2) очков в 3 играх.

Вратарем недели стал Зак Фукале из «Трактора». Он отразил 95,4% бросков при коэффициенте надежности 1,03 в трех матчах.

Демидов – лучший новичок января в КХЛ. 19-летний форвард СКА набрал 9+5 в 11 матчах