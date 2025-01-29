Губерниев о Ротенберге: «Считаю его неплохим тренером, желаю СКА всяческих удач. Он влиятельная и медийная фигура, мы прекрасно общаемся»

Дмитрий Губерниев назвал Романа Ротенберга неплохим тренером.

Ранее «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия» провели исследование, согласно которому Александр Овечкин стал самым медийным лицом российского спорта в 2024 году. Комментатор Дмитрий Губерниев занял 14-е место, главный тренер СКА Роман Ротенберг – 15-е.

«Я в рейтинге выше Романа Ротенберга? С Романом Ротенбергом мы прекрасно общаемся. Он в любом случае влиятельная и медийная фигура. Не важно, кто и на каком месте находится. Я считаю его неплохим тренером и желаю СКА всяческих удач.

Я умозрительно отношусь к рейтингам. Я привык, что присутствую в топах каждого такого рейтинга. Я просто стараюсь жить и работать, не обращать на это внимание. Конечно, приятно, но не более того.

Я хочу спросить: где остальные журналисты? Мне сложно сказать, почему других журналистов нет в рейтинге. Это надо спросить у них. Не все журналисты проходят испытание медными трубами.

Например, тебя показали по телевизору или твой футбольный матч посмотрели один раз, тебя бабушка по подъезду узнала, а ты решил, что уже звезда. Но это не так. Работать надо, а не щеки надувать», – сказал комментатор «Матч ТВ».