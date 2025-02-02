Капитан «Спартака» Вишневский проводит 800-й матч в КХЛ – 5-й результат в истории лиги для защитников. Лидирует Бирюков – 1001 игра
Капитан «Спартака» Дмитрий Вишневский проводит 800-й матч в КХЛ.
Юбилейной для 35-летнего защитника стала игра регулярного чемпионата против «Северстали» (1:3, второй период).
Вишневский является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо» (2012, 2013). На его счету 214 (56+158) очков в КХЛ.
«Капитан стал 18-м игроком, который достиг этой внушительной цифры и всего пятым защитником в истории лиги.
Поздравляем нашего важного игрока и желаем удачи всем спартаковцам в этом матче!» – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».
Среди защитников больше матчей провели только Евгений Бирюков (1001), Григорий Панин, «Салават» (881 игра), Яков Рылов, «Амур» (826 матчей) и Андрей Сергеев, «Локомотив» (802 игры).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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