Капитан «Спартака» Вишневский проводит 800-й матч в КХЛ – 5-й результат в истории лиги для защитников. Лидирует Бирюков – 1001 игра

Капитан «Спартака» Дмитрий Вишневский проводит 800-й матч в КХЛ.

Юбилейной для 35-летнего защитника стала игра регулярного чемпионата против «Северстали » (1:3, второй период).

Вишневский является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо» (2012, 2013). На его счету 214 (56+158) очков в КХЛ.

«Капитан стал 18-м игроком, который достиг этой внушительной цифры и всего пятым защитником в истории лиги.

Поздравляем нашего важного игрока и желаем удачи всем спартаковцам в этом матче!» – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака ».

Среди защитников больше матчей провели только Евгений Бирюков (1001), Григорий Панин , «Салават» (881 игра), Яков Рылов , «Амур» (826 матчей) и Андрей Сергеев , «Локомотив» (802 игры).