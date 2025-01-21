У вратаря «Салавата» Самонова небольшое повреждение. Он будет готов к играм в ближайшее время (Артур Хайруллин)

Вратарь «Салавата» Александр Самонов получил повреждение.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, вратарь «Салавата Юлаева » Александр Самонов пропустил последние матчи команды из-за небольшого повреждения.

В ближайшее время он должен быть полностью готов к играм», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне Самонов провел 31 матч, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,35. Вратарь не играет с 12 января.