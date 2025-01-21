У вратаря «Салавата» Самонова небольшое повреждение. Он будет готов к играм в ближайшее время (Артур Хайруллин)
Вратарь «Салавата» Александр Самонов получил повреждение.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов пропустил последние матчи команды из-за небольшого повреждения.
В ближайшее время он должен быть полностью готов к играм», – написал Хайруллин.
В нынешнем сезоне Самонов провел 31 матч, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,35. Вратарь не играет с 12 января.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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