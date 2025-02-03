Агент Панарина о долге игрока в 75 000 рублей перед ФНС: «Тема мог пропустить уведомления, потому что пользуется кнопочным телефоном. В ближайшее время закроем вопрос»

Представитель Артемия Панарина высказался о долге игрока перед ФНС.

Ранее появилась информация, что форвард «Рейнджерс » несколько месяцев не погашает задолженность перед Федеральной налоговой службой России в размере 75 тысяч рублей.

«Мы в ближайшее время закроем этот вопрос. Предполагаю, это связано с каким‑то автомобильным налогом. Тема мог пропустить уведомления, потому что он в Америке и пользуется только кнопочным телефоном.

Еще уточню, что у Артемия есть благотворительный фонд. Но он не связан с изданием книг, газет, журналов, как написали в новости.

Мы занимаемся помощью людям в жизненных ситуациях, которые касаются здоровья детей и взрослых, лечения животных, решения проблем ЖКХ», – сказал представитель интересов игрока в России Артем Гаврилов.

Панарин набрал 1+2 в матче с «Вегасом»: 22-я шайба в сезоне, пас на победный гол. У него 56 очков в 50 играх