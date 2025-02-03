Верхэге с 3+1, Дебринкет с дублем и Блэквуд со 2-м шатаутом подряд – звезды дня в НХЛ
Картер Верхэге, Алекс Дебринкет и Маккензи Блэквуд – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Колорадо» Маккензи Блэквуд, сыгравший на ноль против «Филадельфии» (2:0) при 24 отраженных бросках. Шатаут стал для него 2-м подряд.
Вторая звезда – форвард «Детройта» Алекс Дебринкет, сделавший дубль в матче с «Ванкувером» (3:2 ОТ). Его гол в овертайме принес «Ред Уингс» 6-ю победу подряд и место в зоне плей-офф по итогам дня.
Первая звезда – форвард «Флориды» Картер Верхэге с 4 (3+1) очками в матче против «Айлендерс» (6:3). Хет-трик стал для него 4-м за карьеру в лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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