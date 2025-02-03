«Детройт» выиграл 6 матчей подряд и вошел в зону плей-офф на Востоке. У команды 14 побед в 19 играх при Маклеллане
«Детройт» выиграл 6 матчей подряд и вошел в зону плей-офф на Востоке.
«Ред Уингс» обыграли «Ванкувер» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Победу команде принес гол форварда Алекса Дебринкета в овертайме.
Команда под руководством Тодда Маклеллана набрала 59 очков в 53 матчах и завершит игровой день в зоне плей-офф на Востоке.
После назначения Маклеллана, заменившего Дерека Лалонда на посту главного тренера в декабре прошлого года, у «Детройта» 14 побед в 19 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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