«Детройт» выиграл 6 матчей подряд и вошел в зону плей-офф на Востоке. У команды 14 побед в 19 играх при Маклеллане

«Детройт» выиграл 6 матчей подряд и вошел в зону плей-офф на Востоке.

«Ред Уингс» обыграли «Ванкувер » (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ . Победу команде принес гол форварда Алекса Дебринкета в овертайме.

Команда под руководством Тодда Маклеллана набрала 59 очков в 53 матчах и завершит игровой день в зоне плей-офф на Востоке.

После назначения Маклеллана, заменившего Дерека Лалонда на посту главного тренера в декабре прошлого года, у «Детройта » 14 побед в 19 играх.