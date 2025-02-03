Вратарь «Колорадо» Блэквуд сделал 2-й шатаут подряд, отразив 24 броска «Филадельфии». У него 12 побед в 19 играх за клуб при 92,5% сэйвов

Вратарь «Колорадо» Маккензи Блэквуд сделал 2-й шатаут подряд.

28-летний канадец отразил все 24 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:0).

В предыдущем матче он засушил «Сент-Луис» (5:0), отразив 19 бросков.

В 19 матчах за «Эвеланш» после обмена из «Сан-Хосе» Блэквуд одержал 12 побед при 92,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,03.