Вратарь «Колорадо» Блэквуд сделал 2-й шатаут подряд, отразив 24 броска «Филадельфии». У него 12 побед в 19 играх за клуб при 92,5% сэйвов
Вратарь «Колорадо» Маккензи Блэквуд сделал 2-й шатаут подряд.
28-летний канадец отразил все 24 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:0).
В предыдущем матче он засушил «Сент-Луис» (5:0), отразив 19 бросков.
В 19 матчах за «Эвеланш» после обмена из «Сан-Хосе» Блэквуд одержал 12 побед при 92,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,03.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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