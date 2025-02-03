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Гатиятулин о 6:3 с «Куньлунем»: «Матч складывался непросто, но «Ак Барс» выкладывался и сыграл много хороших отрезков»

Анвар Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» над «Куньлунем» (6:3).

«Видимо, подмосковный воздух нас убаюкивает – в игре с «Витязем» пропустили в самом начале, в этом матче тоже [пропустили] в первой смене. Но ребята не заметили такого начала, контролировали игру, было много хороших моментов, в том числе в позиционной атаке. 

Играли от сердца, с хорошим настроем, выкладывались, создавали моменты и забивали. Понимали, что предстоит серьезный матч, разбирали соперника. Видели, как играет соперник, и знали, что нас ждет. Так все и получилось. Игра складывалась непросто, но сыграли много хороших отрезков, которые превратили в голы.

Фальковский и Пустозеров – мастеровитые ребята, им не нужно было много времени, чтобы войти в игру. Отмечу всю команду и командную победу», – сказал тренер «Ак Барса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoАк Барс
logoАнвар Гатиятулин
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
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