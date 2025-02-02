Козырев о 8:6: «Для болельщиков – классно, для тренеров игра сложная. «Спартак» – мастеровитая команда, если им дать возможность, они легко забивают»

Андрей Козырев высказался о победе над «Спартаком» (8:6).

– Спасибо болельщикам за атмосферу на матче, аншлаг. Неоднозначная встреча, веселая. Для болельщиков – классно, но для нас, тренеров, игра сложная. Хорошо, что одержали победу.

– Повлияла ли на матч с «Северсталью» предыдущая игра с ЦСКА?

– Безусловно, повлияла. С самого начала встречи был виден командный настрой. Игра с ЦСКА не получилась, не смогли показать контроль шайбы. Здесь мы это все вернули.

– Команда вела 3:0, в целом три раза в счете вела. Почему отпускали контроль?

– «Спартак» – очень мастеровитая команда. Если им дать возможность применить мастерство, они легко забивают. 3:0 – самый опасный счет для команды. Ребята молодые, концентрация где‑то иногда уходит, – сказал главный тренер «Северстали».

«Северсталь» с 67 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции.