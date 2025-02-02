«Спартак» проиграл «Северстали» – 6:8. У Чебыкина 1+3, у Голдобина 1+2, у Морозова и Думбадзе – 2+1
«Спартак» уступил «Северстали» в результативном матче.
Встреча Фонбет Чемпионата КХЛ завершилась со счетом 8:6 в пользу команды из Череповца (3:1, 2:4, 3:1).
Форвард «Северстали» Николай Чебыкин набрал 4 (1+3) результативных балла.
У нападающего «Спартака» Николая Голдобина гол и 2 ассиста, на счету Ивана Морозова дубль и голевая передача. Также 3 (2+1) очка набрал форвард «Северстали» Давид Думбадзе.
«Спартак» занимает 5-е место с 65 очками в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» идет на 2-м месте с 67 баллами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем