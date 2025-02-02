«Спартак» проиграл «Северстали» – 6:8. У Чебыкина 1+3, у Голдобина 1+2, у Морозова и Думбадзе – 2+1

«Спартак» уступил «Северстали» в результативном матче.

Встреча Фонбет Чемпионата КХЛ завершилась со счетом 8:6 в пользу команды из Череповца (3:1, 2:4, 3:1).

Форвард «Северстали » Николай Чебыкин набрал 4 (1+3) результативных балла.

У нападающего «Спартака » Николая Голдобина гол и 2 ассиста, на счету Ивана Морозова дубль и голевая передача. Также 3 (2+1) очка набрал форвард «Северстали» Давид Думбадзе.

«Спартак» занимает 5-е место с 65 очками в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» идет на 2-м месте с 67 баллами.