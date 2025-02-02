Жамнов о 6:8 с «Северсталью»: «Мы не требуем от ребят начинать с 0:3, «Спартак» проспал начало. Детские ошибки, иногда удивляешься этому, чисто наша вина»
– Для болельщиков интересная игра. Проспали начало, вторую игру подряд приходится отыгрываться, а это всегда тяжелее. Пошел открытый хоккей, но ошибки в обороне ни к чему хорошему не приводят. Третий период должны были сыграть правильнее, но нас поймали на контратаке. Ребята молодцы, бились до конца, не опускали руки.
– Не были готовы к такому началу от «Северстали»?
– Первые два гола – детские ошибки, над которым мы работаем изо дня в день. Иногда удивляешься этому. Чисто наша вина. Мы не требуем от ребят начинать игры с 0:3. Эту проблему нужно убирать.
– Переполненный гостевой сектор, слышали поддержку?
– Очень приятно, что в любом регионе нас поддерживают. Конечно, их слышно, это дает эмоции. От всей команды мы признательны им за доверие, – сказал главный тренер «Спартака».
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