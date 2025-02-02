«Сибирь» в овертайме обыграла «Адмирал» и вышла на 7-е место Востока. У Яковлева – дубль с победным голом
«Сибирь» в овертайме обыграла «Адмирал» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила во Владивостоке и завершилась победой гостей со счетом 4:3. Две шайбы, включая победную в дополнительное время, забросил форвард Алексей Яковлев.
Новосибирцы одержали третью победу в четырех последних играх и вышли на седьмое место в Восточной конференции. В активе «Сибири» 52 очка после 50 матчей.
«Адмирал» трижды подряд уступил и опустился на восьмую строчку Востока. Команда Леонида Тамбиева набрала 52 очка за 51 игру и уступает «Сибири» по дополнительным показателям.
Следующий матч сибиряки проведут на выезде с «Амуром» 4 февраля. В тот же день «Адмирал» дома встретится с «Барысом».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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