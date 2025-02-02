На арене «Адмирала» погас свет перед матчем с «Сибирью». Болельщиков пока не пускают на игру

На арене «Адмирала» погас свет перед матчем с «Сибирью».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ должна начаться в 10:00 по московскому времени.

«Вниманию посетителей матча «Адмирал » – «Сибирь ». В связи с аварией на линии электропередач, запуск людей в «Фетисов Арену» откладывается до момента устранения неполадок.

Приносим извинения за причиненные неудобства», – говорится в телеграм-канале клуба из Владивостока.

«На арене во Владивостоке погас свет. Говорят, произошла авария. Пока сидим в темноте, ждем новостей, светим фонариками 🔦» – говорится в телеграм-канале «Сибири».

Фото: телеграм-канал «Сибири».