На арене «Адмирала» погас свет перед матчем с «Сибирью». Болельщиков пока не пускают на игру
На арене «Адмирала» погас свет перед матчем с «Сибирью».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ должна начаться в 10:00 по московскому времени.
«Вниманию посетителей матча «Адмирал» – «Сибирь». В связи с аварией на линии электропередач, запуск людей в «Фетисов Арену» откладывается до момента устранения неполадок.
Приносим извинения за причиненные неудобства», – говорится в телеграм-канале клуба из Владивостока.
«На арене во Владивостоке погас свет. Говорят, произошла авария. Пока сидим в темноте, ждем новостей, светим фонариками 🔦» – говорится в телеграм-канале «Сибири».
Фото: телеграм-канал «Сибири».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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