Матч «Адмирал» – «Сибирь» начнется в 11:15. Старт отложили на 1 час 15 минут из-за отключения света на арене во Владивостоке
Начало матча «Адмирал» – «Сибирь» перенесли на 1 час 15 минут.
Причина – отключение света на арене во Владивостоке. Пока неполадки не были устранены, болельщиков не пускали на «Фетисов Арену».
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ должен был начаться в 10:00 по московскому времени (17:00 по местному).
Ровно в 10:00 «Адмирал» сообщил, что свет на арене вновь появился. Новое время начала матча – 11:15 (18:15 по местному).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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