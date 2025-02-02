Матч «Адмирал» – «Сибирь» начнется в 11:15. Старт отложили на 1 час 15 минут из-за отключения света на арене во Владивостоке

Начало матча «Адмирал» – «Сибирь» перенесли на 1 час 15 минут.

Причина – отключение света на арене во Владивостоке. Пока неполадки не были устранены, болельщиков не пускали на «Фетисов Арену ».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ должен был начаться в 10:00 по московскому времени (17:00 по местному).

Ровно в 10:00 «Адмирал » сообщил, что свет на арене вновь появился. Новое время начала матча – 11:15 (18:15 по местному).