Бобровский пропустил на 7-й секунде от «Чикаго». «Флорида» выиграла 5:1, россиянин отразил 24 броска из 25
Сергей Бобровский отразил 24 из 25 бросков в матче с «Чикаго».
Российский голкипер пропустил шайбу на 7-й секунде первого периода. Этот гол стал единственным в матче для «Чикаго».
«Флорида» обыграла «Блэкхокс» со счетом 5:1 в регулярном чемпионате НХЛ. Бобровский отразил 24 из 35 бросков.
«Пантерс» занимают 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 53 матчах. «Чикаго» идет 15-м на Западе с 37 очками в 52 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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