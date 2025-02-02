Бобровский пропустил на 7-й секунде от «Чикаго». «Флорида» выиграла 5:1, россиянин отразил 24 броска из 25

Сергей Бобровский отразил 24 из 25 бросков в матче с «Чикаго».

Российский голкипер пропустил шайбу на 7-й секунде первого периода. Этот гол стал единственным в матче для «Чикаго».

«Флорида » обыграла «Блэкхокс» со счетом 5:1 в регулярном чемпионате НХЛ . Бобровский отразил 24 из 35 бросков.

«Пантерс» занимают 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 53 матчах. «Чикаго » идет 15-м на Западе с 37 очками в 52 играх.