«Детройт» одержал 5 побед подряд и отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке. Команда выиграла 13 из 17 последних матчей

«Детройт» одержал 5 побед подряд в сезоне НХЛ.

В матче регулярного чемпионата «Ред Уингс» обыграли «Калгари » со счетом 3:1 и продлили беспроигрышную серию.

Команда Тодда Маклеллана идет на десятом месте в Восточной конференции, набрав 57 очков в 52 матчах.

«Детройт » отстает на одно очко от «Тампы», занимающей второе место в зоне уайлд-кард. В 17 последних матчах в их активе 13 побед и 4 поражения.

Тарасенко набрал 0+1 с «Калгари», продлив безголевую серию до 8 матчей. У него 21 очко в 50 играх в сезоне