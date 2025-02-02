Тарасенко набрал 0+1 с «Калгари», продлив безголевую серию до 8 матчей. У него 21 очко в 50 играх в сезоне

Владимир Тарасенко набрал 0+1 с «Калгари», продлив безголевую серию до 8 матчей.

Форвард «Детройта » ассистировал при шайбе Эндрю Коппа в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (3:1).

В активе 33-летнего россиянина 21 (6+15) очко в 50 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9». Текущая безголевая серия – 8 игр.

В последних 27 играх на счету нападающего 2 заброшенные шайбы – обе в матче с «Сан-Хосе». Отметим, что в общей сложности у Владимира 299 шайб в 801 игре в рамках регулярок лиги.

Сегодня Тарасенко (14:09, «+1») отметился 3 бросками в створ ворот.