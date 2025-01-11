Ларионов об 1:6 от «Адмирала»: «Два курьезных гола повлияли на настроение «Торпедо». Если хочешь победить, нужно находить больше моментов, чем соперник»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Адмиралом».

Нижегородский клуб проиграл со счетом 1:6 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Стал ли этот матч одной сплошной психологической ямой?

– Очень трудно сказать. Первые два курьезных гола повлияли на настроение команды. Но это не оправдание, мы должны играть до конца. С таким соперником нужен характер, воля. Сегодня, к сожалению, этого не было.

– То есть, команда не боролась до конца?

– Я не назову это борьбой. Если ты хочешь победить, нужно находить больше моментов, чем соперник. Этого я сегодня не увидел.

– Что с Игорем Ларионовым‑младшим?

– Травма нижней части тела, – отметил главный тренер «Торпедо ».

Форвард «Торпедо» Крутов забросил шайбу в свои ворота на 5-й минуте, а затем забил «Адмиралу». 18-летний нападающий проводит 2-й матч в КХЛ