Воробьев о 6:1 с «Северсталью»: «Хорошая игра ЦСКА во всех компонентах, могли забить еще. Просветов проходит реабилитацию, точные сроки не знаю»
Армейцы одержали победу со счетом 6:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра с нашей стороны во всех компонентах, хорошее выполнение задания. Голы различные забили, могли и еще забить, но 6:1 нормально в принципе.
– Как вы оцените прогресс Кирилла Долженкова? Он сегодня выглядел мощнее всех.
– Насчет всех не знаю. Мы разговариваем, двигаемся вперед и отлично ставим цели и задачи с ним, по которым он потихоньку двигается.
Скажем так, когда Кирилл с его ростом и габаритами перестает пользоваться этим, то это проблема, а когда задачу и роль выполняет на поле, то он в порядке.
– Есть понимание по возвращению Ивана Просветова и Виталия Абрамова?
– Сложный вопрос по Виталию Абрамову. Иван Просветов проходит реабилитацию у нас здесь. Точные сроки пока не знаю, но потихоньку идем вперед.
– Пропущенная шайба в начале матча не входила в планы команды?
– Нет. Немного недосмотрели. Вопрос не в том, что случится, а как на это отреагируешь. Мы отреагировали правильно – в следующей смене вышли и забили гол.
– Давно не видели Станислава Галиева. Что с ним?
– Пока мы ищем сочетания. На данный момент сегодня играют эти ребята.
– Он может усилить команду?
– Будем смотреть игра за игрой. В зависимости от соперника и нашей спортивной формы мы будем принимать решение, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
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