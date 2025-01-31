Воробьев о 6:1 с «Северсталью»: «Хорошая игра ЦСКА во всех компонентах, могли забить еще. Просветов проходит реабилитацию, точные сроки не знаю»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Северсталью».

Армейцы одержали победу со счетом 6:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра с нашей стороны во всех компонентах, хорошее выполнение задания. Голы различные забили, могли и еще забить, но 6:1 нормально в принципе.

– Как вы оцените прогресс Кирилла Долженкова? Он сегодня выглядел мощнее всех.

– Насчет всех не знаю. Мы разговариваем, двигаемся вперед и отлично ставим цели и задачи с ним, по которым он потихоньку двигается.

Скажем так, когда Кирилл с его ростом и габаритами перестает пользоваться этим, то это проблема, а когда задачу и роль выполняет на поле, то он в порядке.

– Есть понимание по возвращению Ивана Просветова и Виталия Абрамова?

– Сложный вопрос по Виталию Абрамову. Иван Просветов проходит реабилитацию у нас здесь. Точные сроки пока не знаю, но потихоньку идем вперед.

– Пропущенная шайба в начале матча не входила в планы команды?

– Нет. Немного недосмотрели. Вопрос не в том, что случится, а как на это отреагируешь. Мы отреагировали правильно – в следующей смене вышли и забили гол.

– Давно не видели Станислава Галиева. Что с ним?

– Пока мы ищем сочетания. На данный момент сегодня играют эти ребята.

– Он может усилить команду?

– Будем смотреть игра за игрой. В зависимости от соперника и нашей спортивной формы мы будем принимать решение, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.