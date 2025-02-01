Андрей Назаров: «В КХЛ эпидемия травм. Многие скажут, что виноваты график или грубость. В наши годы проводили под 100 матчей в сезоне. Советую не бежать домой после сирены, а делать заминку»
«Мы видим, что в КХЛ началась эпидемия травм. Многие скажут, что во всем виноваты очень тяжелый график или участившаяся грубость. Лично я по своему опыту могу заявить следующее: в наши годы мы проводили под 100 матчей в сезоне.
Теперь могу посоветовать хоккеистам не бежать через пять минут после финальной сирены домой, а делать заминку, растяжку, крутить велосипед. Для профессиональных спортсменов очень важно грамотное восстановление, подготовка к завтрашнему дню. Человек должен понимать: его тело – это его бизнес.
Мы живем в непростое время, наши новые старые «друзья» прекрасно понимают, что мир стал многополярным, но не хотят с этим соглашаться и предпринимают попытки на нас надавить, но у них ничего не получится. У нас свой путь, который мы пройдем плечом к плечу, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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