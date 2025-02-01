Ливо, Дронов и Подъяпольский – лучшие игроки января в КХЛ
КХЛ назвала лучших игроков января.
Лучшим вратарем признан Владислав Подъяпольский («Динамо»), одержавший 6 побед в 7 матчах месяца с коэффициентом надежности 1,69. Он отразил 94,61% бросков. В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0) Подъяпольский сыграл на ноль.
Лучшим защитником стал Григорий Дронов («Трактор»), набравший 9 (4+5) очков в 12 играх при показателе полезности «+9». На счету Дронова 5 силовых приемов, 25 блокированных бросков, 7 отборов шайбы и 9 перехватов. В матче с «Нефтехимиком» (4:2) он стал автором победной шайбы.
Лучшим нападающим назван Джош Ливо («Салават Юлаев»). Он набрал 19 (13+6) очков в 10 матчах при показателе полезности «+11». На его счету 2 дубля, 2 хет-трика, 2 блокированных броска, 5 отборов шайбы и 3 перехвата.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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