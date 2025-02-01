Подъяпольский об адаптации в «Динамо»: «Она легко далась, все очень быстро произошло. Все красавцы – всем спасибо за то, как приняли меня»

Владислав Подъяпольский рассказал о своей адаптации в «Динамо».

В 9 играх после перехода в московский клуб у 29-летнего голкипера 6 побед при 94,8% сэйвов и коэффициенте надежности 1,54.

– Уже полтора месяца прошло с момента вашего перехода в «Динамо». Можно сказать, что полностью адаптировались в новой команде?

– Про адаптацию могу сказать, что все очень быстро произошло. Тем более в «Динамо» много ребят, которых я знаю не первый год. Поэтому легко далась адаптация в команде. Все мне помогли с этим – и тренерский штаб, и персонал, и хоккеисты. Все красавцы – всем спасибо за то, как приняли меня.

– Насколько сильно требования к вам в «Динамо» отличаются от требований в «Ладе»?

– Тут нельзя оценивать, поскольку это разные команды – разное положение в таблице, разная тактика. В «Динамо » все по-другому по сравнению с «Ладой», поэтому не вижу смысла оценивать.

– После победы над СКА Дмитрий Рашевский сказал о вас, что становится спокойней, когда такая стена в воротах.

– Ответственность на вратаре всегда и в любой команде высокая. Так что я просто стараюсь помочь команде. Где-то вовремя спасти, отбить шайбу, где-то паузу дать ребятам. От игры все зависит. В любом случае здорово, что так говорят о моей игре, – сказал вратарь бело-голубых.