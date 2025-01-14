Рашевский о Подъяпольском в «Динамо»: «Когда сзади стена в воротах, становится спокойней. Один из лучших вратарей в КХЛ, тут и говорить нечего»

Дмитрий Рашевский назвал стеной вратаря «Динамо» Владислава Подъяпольского.

В 4 матчах за московский клуб на счету 29-летнего голкипера 2 победы при 93,8% сэйвов и коэффициенте надежности 1,52.

– Стало спокойней за свои ворота после декабрьского перехода Подъяпольского в «Динамо»?

– Конечно, спокойствия прибавилось. Когда сзади стена в воротах стоит, становится спокойней. Подъяпольский – один из лучших вратарей в КХЛ, тут и говорить нечего. Когда ты понимаешь, что у тебя сзади всё надежно, то и в атаке получается.

– В первые полсезона с этим было сильно сложнее? Нервировали ошибки Хантера Миски?

– Я не могу это как-то комментировать. Тем более Хантер уже ушел из «Динамо». Все вратари хорошие – просто кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Кому-то везет, кому-то не везет. Факт в том, что у нас первую половину сезона играл Миска, сейчас играет Подъяпольский. Значит, так надо было, – сказал форвард «Динамо».