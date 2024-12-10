Переговоры по новому коллективному соглашению начнутся в феврале, их хотят завершить до финала Кубка Стэнли. Прогноз по доходам НХЛ в этом сезоне – 6,6 млрд долларов

НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ готовятся к переговорам по коллективному соглашению.

Действие нынешнего соглашения между лигой и профсоюзом хоккеистов рассчитано до сентября 2026 года.

Стороны планируют начать обсуждения нового коллективного соглашения в феврале 2025 года.

Коммиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что надеется договориться о новом соглашении в 2025 году – и, возможно, до финала Кубка Стэнли.

Беттмэн заявил, что такие вопросы, как новый формат календаря и продление действия потолка зарплат на период плей-офф, могут стать частью переговоров, если эти темы представляют интерес для каждой из сторон.

Глава лиги также сообщил, что НХЛ прогнозирует доходы в размере 6,6 миллиарда долларов в этом сезоне.