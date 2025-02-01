Брук будет получать около 35 млн рублей в год по новому контракту с минским «Динамо» («СЭ»)
Зарплата Джоша Брука в минском «Динамо» составит около 35 млн рублей в год.
31 января защитник подписал продлил контракт с клубом до конца сезона-2026/27.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», средняя годовая зарплата игрока составит около 35 млн рублей.
В текущем чемпионате Джош Брук провел 46 матчей и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «плюс 10».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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