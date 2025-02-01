«Опять кладем навоз себе в тарелку вместо еды. Надеюсь, на следующий матч игроки выйдут злыми и настроенными иначе». Кравец о 2:4 с «Сочи»
«Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Запада, на 8-м идет «Торпедо».
«Была очень важная игра для нас для того, чтобы приблизиться к «Торпедо». Нанесли 47 бросков, много играли в большинстве, но шайба не шла в ворота.
Но не шла она, думаю, из-за того, что внутренний настрой игроков был сегодня недостаточно заслуживающий победы. Соперник, может, играл хуже, может, повезло, но они пластались, хотели, играли с желанием. У нас таких эмоций не было.
В первом периоде, несмотря на полное преимущество, все вяло, без сердца, без души, без энергии. А когда петушок клюнул – шайбочка не идет.
Опять наступаем на грабли, опять себе в тарелку вместо еды кладем навоз. Плохое поражение. Надеюсь, на следующий матч игроки выйдут злыми и настроенными иначе.
Как такое лечить? Каждый игрок должен понимать свою ответственность. Нужно играть против всех команд. На доске перед игрой я написал, что нужно подготовить голову в первую очередь.
Слабых команд в КХЛ нет, эти ребята недавно обыграли «Динамо» московское, нужно с уважением выходить, а не экономить силы на следующую игру», – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий