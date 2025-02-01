«Опять кладем навоз себе в тарелку вместо еды. Надеюсь, на следующий матч игроки выйдут злыми и настроенными иначе». Кравец о 2:4 с «Сочи»

Михаил Кравец подвел итоги матча против «Сочи» (2:4).

«Куньлунь » занимает 9-е место в таблице Запада, на 8-м идет «Торпедо».

«Была очень важная игра для нас для того, чтобы приблизиться к «Торпедо». Нанесли 47 бросков, много играли в большинстве, но шайба не шла в ворота.

Но не шла она, думаю, из-за того, что внутренний настрой игроков был сегодня недостаточно заслуживающий победы. Соперник, может, играл хуже, может, повезло, но они пластались, хотели, играли с желанием. У нас таких эмоций не было.

В первом периоде, несмотря на полное преимущество, все вяло, без сердца, без души, без энергии. А когда петушок клюнул – шайбочка не идет.

Опять наступаем на грабли, опять себе в тарелку вместо еды кладем навоз. Плохое поражение. Надеюсь, на следующий матч игроки выйдут злыми и настроенными иначе.

Как такое лечить? Каждый игрок должен понимать свою ответственность. Нужно играть против всех команд. На доске перед игрой я написал, что нужно подготовить голову в первую очередь.

Слабых команд в КХЛ нет, эти ребята недавно обыграли «Динамо» московское, нужно с уважением выходить, а не экономить силы на следующую игру», – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец .