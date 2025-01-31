Флери чествовали в последней игре в Монреале, болельщики скандировали его имя. 40-летний голкипер родом из Квебека и болел за «Канадиенс» в детстве

Марка-Андре Флери чествовали в последней игре в Монреале.

Церемония прошла по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Монреалем » (4:0).

Во время коммерческой паузы в середине третьего периода, на видеокубе в Bell Centre вывели поздравления 40-летнему вратарю с «легендарной карьерой», а болельщики скандировали его имя.

После матча все члены канадской команды, включая главного тренера Мартена Сен-Луи , выстроились, чтобы пожать Флери руку.

«Я немного волновался перед этой игрой, ведь играл свой последний матч здесь, перед своей семьей и друзьями.

Рад, что все прошло хорошо. Я просто надеялся, что не пропущу шесть шайб», – сказал после матча голкипер «Миннесоты » Марк-Андре Флери .

Он никогда не выступал за «Канадиенс», но родился в городе Сорель из провинции Квебек, который находится в часе езды от Монреаля и в детстве болел за эту команду.

Флери сделал 76-й шатаут в НХЛ, отразив 19 бросков в матче с «Монреалем». Он делит 10-е место в истории лиги по числу игр на ноль с Белфором и Эспозито