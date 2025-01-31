Флери, Василевский и Сорокин с шатаутами – звезды дня в НХЛ
Двое российских вратарей стали звездами дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третьей звездой назван вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин с шатаутом в матче против «Филадельфией» (3:0). Он отразил 23 броска.
Второй звездой стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, сделавший 28 сэйвов в игре с «Лос-Анджелесом» (3:0).
Первой звездой признали Марка-Андре Флери, сыгравшего на ноль с «Монреалем» (4:0). В активе 40-летнего вратаря «Миннесоты» 19 отраженных бросков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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