Марк-Андре Флери: «В 40 лет иногда чувствую себя парнем из пивной лиги. Я до сих пор еще не забивал и не дрался в НХЛ. Правда, я сломал палец, так что драку пока пропущу»

Марк-Андре Флери рассказал об игре в НХЛ в 40 лет.

Вратарь «Миннесоты » проводит 21-й сезон в НХЛ. Он является самым возрастным хоккеистом, выходившим на лед в этом сезоне.

«В 40 лет я иногда чувствую себя парнем из пивной лиги. Но я очень хочу показать, что, несмотря на свой возраст, еще могу побеждать молодых. Я все так же конкурентоспособен, как и раньше.

Доволен своим сезоном, но больше всего радует то, что команда играет хорошо. Я никогда не был вратарем, который слишком много смотрит на личную статистику. Всегда придерживался философии, что самая важная статистика – это победы.

В этом сезоне я играю не так часто. Хочу быть хорошим вторым вратарем и стараюсь как можно лучше помогать Густавссону .

В играх я чувствую себя хорошо, у меня все еще есть энергия, и я чувствую, что все работает как обычно. Но иногда мне кажется, что разминка занимает больше времени, чем раньше. У меня уже нет той гибкости и того диапазона движений.

Мне требуется больше времени на восстановление. Чувствую это во время длительных поездок, когда ложусь спать около трех часов ночи. Когда я был моложе, у меня всегда была энергия. Теперь я отец, у меня дома трое детей. Одно это может вас истощить.

Мне предстоит пройти еще один рубеж: я хотел бы обойти Роберто Луонго и занять второе место в истории НХЛ по числу матчей в карьере среди вратарей (сейчас 1 041 игра у Флери, 1 044 у Луонго – Спортс’‘).

А еще я до сих пор не забил гол и не подрался! Гол был бы кстати. Правда, я сломал палец еще в декабре, и он до сих пор немного болит, так что драку пока пропущу», – сказал голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери .

Кросби проник в номер Флери и переставил вещи, а Марк-Андре в ответ намазал визор Сида вазелином и вложил ему в шорты мясные палочки. «Питтсбург» и «Миннесота» жили в одном отеле на выходных