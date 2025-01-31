Флери сделал 76-й шатаут в НХЛ, отразив 19 бросков в матче с«Монреалем». Он делит 10-е место в истории лиги по числу игр на ноль с Белфором и Эспозито
Марк-Андре Флери сделал 76-й шатаут в НХЛ, отразив 19 бросков «Монреаля».
40-летний вратарь «Миннесоты» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (4:0).
В 18 играх в сезоне у канадца 11 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,60.
Матч на ноль стал для него первым в текущем сезоне и 76-м за карьеру в лиге в рамках регулярок (в 1043 играх).
Флери догнал Эда Белфора (76 шатаутов в 963 играх) и Тони Эспозито (76 в 886) и делит с ними 10-е место в истории лиги.
Выше идут Мартин Бродер (125 в 1266), Терри Савчук (103 в 971), Джордж Хэйнсуорт (94 в 465), Глен Холл (84 в 906), Жак Плант (82 в 837), Алек Коннелл (81 в 418), Тайни Томпсон (81 в 553), Доминик Гашек (81 в 735) и Роберто Луонго (77 в 1044).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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