Кожевников о фаворитах Кубка Гагарина: «Локомотив», «Металлург» и «Спартак». Не думаю, что «Ак Барс» будет серьезно бороться – могут пошуметь в плей-офф, но не более»

Александр Кожевников назвал главных претендентов на Кубок Гагарина.

– Кого вы считаете фаворитом на сегодняшний день в борьбе за Кубок Гагарина?

– «Локомотив », «Металлург » и «Спартак», конечно.

– К слову, о «Спартаке», нет ли ощущения, что команда Жамнова по игре в этом сезоне существенно отличается от прошлогодней?

– Я думаю, что хоккей у «Спартака » остался прежним. Стараются играть в атаку, много шайб забивать. Цыплакова, правда, очень не хватает в этом составе «Спартака». Огромная потеря для клуба.

– В этом сезоне «Ак Барс» сформировал вокруг себя образ непостоянной команды, стабильно чередующей поражения с победами. Этот фактор может помешать клубу на пути к Кубку Гагарина?

– Не думаю, что «Ак Барс » будет в этом году серьезно бороться за Кубок Гагарина. Новая команда у Анвара Гатиятулина , ему еще предстоит много работы с ней. Пошуметь в плей-офф казанцы могут, но не более того.

Нестабильные результаты «Ак Барса» в регулярке лишь это подтверждают, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Кожевников об «Авангарде»: «Ги Буше приехал на все готовое. Возмущает, как расстались со Звягиным – дали кредит доверия и сразу забрали, выставляя его неудачником. Неправильно это»