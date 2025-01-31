Кожевников о фаворитах Кубка Гагарина: «Локомотив», «Металлург» и «Спартак». Не думаю, что «Ак Барс» будет серьезно бороться – могут пошуметь в плей-офф, но не более»
– Кого вы считаете фаворитом на сегодняшний день в борьбе за Кубок Гагарина?
– «Локомотив», «Металлург» и «Спартак», конечно.
– К слову, о «Спартаке», нет ли ощущения, что команда Жамнова по игре в этом сезоне существенно отличается от прошлогодней?
– Я думаю, что хоккей у «Спартака» остался прежним. Стараются играть в атаку, много шайб забивать. Цыплакова, правда, очень не хватает в этом составе «Спартака». Огромная потеря для клуба.
– В этом сезоне «Ак Барс» сформировал вокруг себя образ непостоянной команды, стабильно чередующей поражения с победами. Этот фактор может помешать клубу на пути к Кубку Гагарина?
– Не думаю, что «Ак Барс» будет в этом году серьезно бороться за Кубок Гагарина. Новая команда у Анвара Гатиятулина, ему еще предстоит много работы с ней. Пошуметь в плей-офф казанцы могут, но не более того.
Нестабильные результаты «Ак Барса» в регулярке лишь это подтверждают, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников об «Авангарде»: «Ги Буше приехал на все готовое. Возмущает, как расстались со Звягиным – дали кредит доверия и сразу забрали, выставляя его неудачником. Неправильно это»
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