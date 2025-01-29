Кожевников о СКА: «Все очевидно – большие проблемы с вратарями. Тренеры часто их меняют, иногда по несколько раз за матч. Это неправильно»
Армейцы идут на шестом месте в Западной конференции, набрав 61 очко в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
– Почему СКА так нестабилен в этом сезоне по сравнению с прошлым годом?
– Здесь, мне кажется, все очевидно. У СКА большие проблемы с вратарями. Очень часто их меняет тренерский штаб. Иногда в отдельных матчах их вообще могут выпускать на лед по несколько раз. Это неправильно.
Откуда взяться уверенности вратарю, если тебя сначала выпускают, после двух-трех шайб меняют, а затем говорят: «Иди, выходи снова на лед».
Несмотря на мощный состав, СКА уязвим в обороне. Если клуб хочет претендовать на что-то серьезное в плей-офф, пусть срочно что-то делает с вратарской бригадой, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Ротенберг о голкиперах СКА: «Плешков доказал, что он первый номер – будем так и дальше работать. У нас сильные вратари, верим во всех»
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