Вице-президент КХЛ о Матче звезд: «За пять часов все билеты были выкуплены. Это самая быстрая продажа в истории»
Билеты на Матч звезд КХЛ были раскуплены за пять часов.
Об этом сообщил вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Доброхвалов.
Мероприятие пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля
«Это была самая быстрая продажа билетов в истории.
За буквально пять часов все билеты на Матч звезд КХЛ были выкуплены», – сказал Доброхвалов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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