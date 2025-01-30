Вице-президент КХЛ о Матче звезд: «За пять часов все билеты были выкуплены. Это самая быстрая продажа в истории»

Билеты на Матч звезд КХЛ были раскуплены за пять часов.

Об этом сообщил вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Доброхвалов . Мероприятие пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля «Это была самая быстрая продажа билетов в истории. За буквально пять часов все билеты на Матч звезд КХЛ были выкуплены», – сказал Доброхвалов.