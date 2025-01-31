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Мэттьюс стал капитаном сборной США на Турнире четырех наций, Хедман – сборной Швеции

Сборные США и Швеции назначили капитанов команд на Турнир четырех наций.

Капитаном американской команды на турнире стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Ассистентами выбраны Чарли Макэвой и Мэттью Ткачак.

Защитник «Тампы» Виктор Хедман стал капитаном сборной Швеции. Его ассистентами назначены Маттиас Экхольм, Эрик Карлссон, Вильям Нюландер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТурнир четырех наций по хоккею
logoОстон Мэттьюс
logoТампа-Бэй
logoВиктор Хедман
logoСборная США по хоккею
logoТоронто
logoНХЛ
logoСборная Швеции по хоккею
logoВильям Нюландер
logoЧарли Макэвой
logoМаттиас Экхольм
logoМэттью Ткачак
logoЭрик Карлссон
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