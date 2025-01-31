Мэттьюс стал капитаном сборной США на Турнире четырех наций, Хедман – сборной Швеции

Сборные США и Швеции назначили капитанов команд на Турнир четырех наций.

Капитаном американской команды на турнире стал нападающий «Торонто » Остон Мэттьюс . Ассистентами выбраны Чарли Макэвой и Мэттью Ткачак .

Защитник «Тампы» Виктор Хедман стал капитаном сборной Швеции. Его ассистентами назначены Маттиас Экхольм, Эрик Карлссон, Вильям Нюландер.