Мэттьюс стал капитаном сборной США на Турнире четырех наций, Хедман – сборной Швеции
Сборные США и Швеции назначили капитанов команд на Турнир четырех наций.
Капитаном американской команды на турнире стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Ассистентами выбраны Чарли Макэвой и Мэттью Ткачак.
Защитник «Тампы» Виктор Хедман стал капитаном сборной Швеции. Его ассистентами назначены Маттиас Экхольм, Эрик Карлссон, Вильям Нюландер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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