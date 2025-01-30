Сергей Телегин о возможном допуске России к ОИ: «В КХЛ высокая конкуренция, сильные игроки, мы будем конкурентоспособны, думаю»

Сергей Телегин высказался о возможном допуске России к Олимпиаде-2026.

– Следите за новостями о разбане спортсменов и о том, что ИИХФ собирается на следующей неделе обсуждать вопрос касательно российской хоккейной сборной?

– В данный момент нет, не слежу. У нас все-таки разгар сезона, игры идут очень плотно, скоро уже плей-офф начнется. Но в любом случае надеюсь, что скоро вернемся на международную арену.

– В 2022 году вы на себе прочувствовали, что такое Олимпиада. Можете оценить, насколько мы после возвращения будем конкурентоспособны на международной арене после трех лет бана?

– Думаю, с этим проблем не будет. У нас сильная лига, сильные игроки. Есть немало звезд в чемпионате плюс появляются новые звезды. В КХЛ очень высокая конкуренция.

С учетом этого мы должны быть хорошо готовы к международным турнирам, когда нас туда допустят. Думаю, мы будем там конкурентоспособны.

– Верите, что еще сыграете на каком-либо крупном турнире вроде чемпионата мира и Олимпийских игр?

– Надеюсь, что да. Буду делать для этого все возможное, доказывать своей игрой, что достоин вызова в сборную на такие соревнования, – сказал защитник «Трактора ».