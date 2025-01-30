Кросби про слухи об обмене: «Не знаю, откуда это берется, и не могу это контролировать. Все мои мысли направлены на то, чтобы помочь «Питтсбургу»

Сидни Кросби прокомментировал слухи о возможном обмене из «Питтсбурга».

Ранее сообщалось, что «Колорадо » заинтересован в 37-летнем форварде. В текущем регулярном чемпионате Кросби провел 53 матча и набрал 55 (16+39) очков при полезности «минус 17».

«Я понимаю, как работают эти спекуляции. Все хотят поговорить о разных вещах, о разных сценариях. Не знаю, откуда это берется, и не могу это контролировать.

Это не то, что я собираюсь обсуждать каждый раз, когда что-то подобное происходит. Все мои мысли и внимание направлены на то, чтобы помочь «Питтсбургу ».

Я стараюсь сделать для нас все, что в моих силах: быть на высоте, давать нам шанс на победу каждый вечер, быть хорошим товарищем по команде.

Мы все хотим пройти через этот трудный момент. Такой у меня настрой. Вся моя энергия здесь, и я стараюсь сделать все, что в моих силах», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби .

Кросби вышел на 13-е место в истории НХЛ по победным голам (95). По общему числу шайб (608) он делит 19-е место с Сиссарелли