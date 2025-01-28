Кросби о возможном обмене: «Всегда буду в «Питтсбурге» и не беспокоюсь по поводу слухов»

Сидни Кросби высказался о возможном обмене из «Питтсбурга».

Прежде появились слухи касательно варианта обмена канадского нападающего в «Колорадо».

«Я не беспокоюсь [по поводу слухов]. Я всегда буду в «Питтсбурге». Я только что подписал новый контракт, чтобы быть здесь.

Я очень честен в этом смысле – я хоккеист «Питтсбурга », – сказал Сидни Кросби .