Кросби о возможном обмене: «Всегда буду в «Питтсбурге» и не беспокоюсь по поводу слухов»
Сидни Кросби высказался о возможном обмене из «Питтсбурга».
Прежде появились слухи касательно варианта обмена канадского нападающего в «Колорадо».
«Я не беспокоюсь [по поводу слухов]. Я всегда буду в «Питтсбурге». Я только что подписал новый контракт, чтобы быть здесь.
Я очень честен в этом смысле – я хоккеист «Питтсбурга», – сказал Сидни Кросби.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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