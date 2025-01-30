«Салават» поблагодарил «Авангард» за помощь в госпитализации Панина: «Все мы одна большая хоккейная семья»

«Салават» поблагодарил «Авангард» за помощь в госпитализации Григория Панина.

В начале первого периода вчерашнего матча Фонбет чемпионата КХЛ 39-летний защитник столкнулся с форвардом омичей Джованни Фьоре и покинул площадку.

Панин был доставлен в реанимацию. Позднее выяснилось , что у игрока уфимской команды перелом ребра, его жизни ничего не угрожает.

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выражает благодарность хоккейному клубу «Авангард » за оперативное оказание помощи в экстренной госпитализации и организации лечения капитана нашей команды Григория Панина .

Все мы одна большая хоккейная семья», – сказано в сообщении пресс-службы «Салавата Юлаева ».

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