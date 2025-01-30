«Салават» поблагодарил «Авангард» за помощь в госпитализации Панина: «Все мы одна большая хоккейная семья»
«Салават» поблагодарил «Авангард» за помощь в госпитализации Григория Панина.
В начале первого периода вчерашнего матча Фонбет чемпионата КХЛ 39-летний защитник столкнулся с форвардом омичей Джованни Фьоре и покинул площадку.
Панин был доставлен в реанимацию. Позднее выяснилось, что у игрока уфимской команды перелом ребра, его жизни ничего не угрожает.
«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выражает благодарность хоккейному клубу «Авангард» за оперативное оказание помощи в экстренной госпитализации и организации лечения капитана нашей команды Григория Панина.
Все мы одна большая хоккейная семья», – сказано в сообщении пресс-службы «Салавата Юлаева».
Капитан «Салавата» сломал ребро: попал в реанимацию, проведет ночь в больнице
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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